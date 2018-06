Montebelluna, la lista nozze si fa in Comune per le famiglie in difficoltà

MONTEBELLUNA Un bel gesto di solidarietà a favore delle famiglie più bisognose del proprio comune. Adriano Visentin e Silvia Innoncenti si sono sposati qualche giorno fa ma la loro lista nozze non conterrà piatti, argenteria o regali ai novelli sposi, in quanto la loro lista nozze prevedeva che gli invitati facessero una donazione al comune di Montebelluna, devoluta poi alle famiglie più in difficoltà - come riporta la Tribuna di Treviso. Raccolti 8mila euro che ad oggi si trovano nelle casse municipali e che verranno utilizzati da sindaco e assessori per interventi sociali. L'amministrazione spera che questo bellissimo gesto sia da esempio anche per altri.