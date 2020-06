Liviana Scattolon, dieci anni dalla morte: «Il suo ricordo vive ancora»

Lunedì 15 giugno ricorreva il decimo anniversario dalla scomparsa di Liviana Scattolon, ex sindaco di Villorba mancata all'affetto dei suoi concittadini a causa di una grave malattia a soli 62 anni.

Il Comune di Villorba ha voluto ricordarla con un bouquet di fiori lasciato sulla sua lapide nel cimitero di Lancenigo. La data del 15 giugno 2010 è ancora impressa nella mente di molti residenti a Villorba: donna forte e amministratice molto apprezzata dalla comunità locale, è stata fermata solo da una grave malattia nel bel mezzo del suo secondo mandato come sindaco di Villorba. Il suo nome, oggi, è impresso per sempre nella bretella stradale della tangenziale di Catena, una delle opere pubbliche più significative realizzate negli ultimi anni dal Comune trevigiano. Il fatto che, nonostante il passare degli anni, il suo ricordo resti ancora così vivo nella memoria dei villorbesi, è un segnale chiaro e forte dell'importanza che Liviana Scattolon ha avuto per la comunità di Villorba. Donna di classe, con un carattere forte: sempre attenta alle richieste dei suoi concittadini, ma figura presente e fondamentale anche per i suoi familiari. Fino all'ultimo ha continuato a lavorare per la comunità poi, il 15 giugno 2010, la malattia ha avuto il sopravvento ma il suo ricordo, assicurano i villorbesi, è ancora oggi vivo e presente in paese: «Una persona impossibile da dimenticare».