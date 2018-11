Una foresta incantata sotto la Loggia: Natale magico in città

La storica Loggia dei Cavalieri sarà il cuore pulsante degli eventi natalizi a Treviso. In queste ore sta per essere completato l'incredibile allestimento che ha trasformato uno dei monumenti simbolo del capoluogo di Marca in una magica foresta incantata.

Alberi, luci e un palco nuovo di zecca per ospitare un programma denso di eventi che andrà avanti fino all'Epifania. L'inaugurazione al pubblico è prevista per venerdì pomeriggio ma in queste ore sono stati già tantissimi i curiosi che si sono fermati a sbirciare il nuovo allestimento. La trasformazione del monumento risalente al XIII secolo è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Treviso che ha pensato di mettere la Loggia al centro degli eventi natalizi evitando che venga presa d'assalto durante le feste dalle bande di ragazzini che spesso bivaccavano sui parapetti lasciando sporcizia e creando rumori e disturbi sotto il monumento. Un Natale magico sta per arrivare in città e i residenti sembrano già apprezzare la novità.