L’orientamento al futuro non si ferma: torna il Logistics Career Day Online

lL 14 Maggio alle ore 11, l'ITS Academy Marco Polo, istituto tecnico di formazione che, dopo Venezia, nel 2018 ha posto le sue radici anche nella città di Treviso, organizza il “Logistics Career Day”, un appuntamento di formazione (gratuito e online) per tutti coloro che vogliono approfondire i corsi biennali professionalizzanti di Logistica che l’ITS Academy Marco Polo mette a disposizione. L'istituto si pone infatti l’obiettivo di formare i futuri esperti nel settore della mobilità sostenibile nel sistema portuale e aeroportuale (a Venezia), esperti nella gestione e conduzione dei mezzi ferroviari ed esperti tecnici nella logistica sia per imprese che necessitano di esportare i loro beni sia per tutti gli operatori che offrono servizi logistici. In queste settimane di pandemia, il settore logistico non si è mai fermato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.