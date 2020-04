Male incurabile, addio a Lorenza Pampagnin: anima del commercio locale

Il suo cuore ha smesso di battere alle 7 del mattino di martedì 31 marzo all'hospice Casa dei Gelsi. Treviso perde una delle negozianti che hanno fatto la storia del commercio in centro città tra la fine degli Anni Novanta e l'inizio dei Duemila.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" Lorenza Pampagnin è mancata a causa di una grave malattia che non le ha lasciato alcuna via di scampo. Aveva 75 anni. Dal 1993 al 2006 ha gestito con le amate figlie Monica e Nicoletta il negozio Prima Visione in Piazza dei Signori. Viveva nella zona di Piazza della Vittoria. Trevigiana doc ha lasciato un segno importante nel mondo dei commercianti del centro città. Con la pensione si era ritirata dal mondo dei negozi di abbigliamento. Il marchio "Prima Visione" è stato portato avanti dal fratello Ivano che oggi gestisce un negozio a Jesolo. La figlia Nicoletta è rimasta nel settore aprendo una catena di negozi in Friuli. Lascia un'eredità importante Lorenza Pampagnin di un settore vissuto ai tempi d'oro del commercio trevigiano. Negli ultimi anni era stata costretta a lottare contro un tumore maligno che, alla fine, ha avuto la meglio su di lei. Nell'ultimo giorno del mese di marzo è mancata circondata dall'affetto di tutti i suoi cari. La salma verrà cremata a Spinea venerdì 3 aprile.