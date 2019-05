A Loria vince la Lega: Simone Baggio eletto sindaco

Loria è tornata alle urne dopo la tragica morte dell'ex sindaco Silvano Marchiori. Simone Baggio, candidato di Lega e Impegno Comune ha vinto nettamente le elezioni comunali con il 64,39% delle preferenze. Sconfitto il rivale Alessia Andreola di "Lavorare insieme" che ha totalizzato il 35,61% di voti. «Grazie agli elettori per tutto l'affetto e l'accoglienza che ci hanno dimostrato in campagna elettorale e con il voto di domenica. E' la benzina che useremo per portare avanti il cambiamento a Loria» ha commentato il sindaco in un videomessaggio indirizzato agli elettori.