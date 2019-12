Lotteria Italia, venduti nella Marca oltre 51mila biglietti

Oltre 477mila biglietti della Lotteria Italia, per la precisione 477.610, sono stati venduti lo scorso anno in Veneto, riferisce Agipronews. A Verona e provincia la maggior parte dei tagliandi staccati (147.100 biglietti). Tra le altre province, Venezia conquista ancora il secondo posto (95.050 biglietti), mentre Padova è stata terza con 92.820 biglietti. A Vicenza il quarto posto con 55.150 tagliandi, poi Treviso (51.550), Rovigo (24.410) e Belluno (11.530). In Veneto, nell'ultima edizione, sono stati assegnati due premi da 50mila euro e ben 11 premi da 25mila euro.