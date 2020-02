Incidente mortale in A4: fissati i funerali di Luca Fochesato

E' stata fissata la data dei funerali di Luca Fochesato, il 38enne morto mercoledì mattina in un tragico tamponamento lungo l'autostrada A4 in provincia di Venezia. La cerimonia si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Castello di Godego.

A dare l'annuncio sui social sono stati i titolari del Salumificio Fratelli Scapocchin di Padova che hanno commentato la notizia con queste parole: «Non è facile esprimere quello che proviamo ma vogliamo far sapere, anche a chi non lo conosceva, che Luca era davvero una persona speciale. Tanto solare quanto dolce. Non se ne è andato uno qualunque, ma il migliore di noi. Si distingueva da tutti gli altri. L'unico che non brontolava mai, l'unico che in questi due anni insieme a noi non ha mai trascorso una giornata di lavoro senza il sorriso. Per noi questa è una perdita inquantificabile ma chi in questo momento sta soffrendo più di tutti è sicuramente la sua famiglia. Per questo tutta la nostra squadra è vicino alla famiglia di Luca, e chiediamo per loro rispetto e cordoglio». Per chi volesse presenziare anche al Santo Rosario la funzione si terrà domani, sabato 8 febbraio, alle ore 19:30 sempre nella chiesa di Castello di Godego.