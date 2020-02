Si getta nelle acque gelide del Brentella e salva il suo labrador

Si è immersa nelle acque gelate del canale Brentella a Montebelluna lunedì sera, salvando così il suo cane amato cane Teo, un labrador, che non riusciva a risalrire a riva a causa delle sponde troppo ripide.

Dopodiché ha raccontato la sua impresa sul web, non per pavoneggiarsi, ma per mettere in guardia i suoi concittadini dal rischio delle passeggiate in quella zona della città. Lei è Giorgia Vegli, compagna di vita da 27 anni dell’allenatore dell’Udinese Luca Gotti, di professione insegnante di scienze motorie al liceo Levi della cittadina della Marca.

La foto di Giorgia Vegli su Il Gazzettino



«La passeggiata della Brentella verso la piscina e casa mia mi ha sempre intimorito (…) ho sempre pensato a possibili cadute di bambini o anziani con la bici, invece è capitato al mio Teo» ha dichiarato alle pagine trevigiane de Il Gazzettino, testimoniando il suo grande amore per il labrador retriver che da 4 anni è diventato un vero e proprio membro della famiglia Gotti-Vegli assieme a Giorgia, al mister e ai loro due figli.