Luci di Natale ancora accese: sui social scoppia la polemica

Le festività natalizie per molti trevigiani sono ormai solo un ricordo lontano eppure, per chi vive a Mogliano Veneto, le luci natalizie continuano ancora oggi a illuminare le vie del centro quasi a voler prolungare per un altro po' di tempo la magia del Natale.

Negligenza del Comune oppure decisione voluta per ravvivare l'atmosfera in paese? E' quello che si sono chiesti molti residenti in questi giorni. Superata ormai la metà di gennaio, alcuni cittadini si sono domandati se non fosse il caso di spegnere e rimuovere le tante luminarie natalizie ancora oggi in funzione ogni sera a Mogliano. La questione è finita sui social network e, in particolare, nel gruppo Facebook "Sei di Mogliano Veneto se..." dove numerosi utenti si sono espressi a favore e contro le luci "fuori stagione". Tutto è nato da una foto postata il 15 gennaio da un'utente del gruppo che si chiedeva se non fosse il caso di rimuovere le luminarie visto che le feste erano terminate già da diversi giorni. Un po' a sorpresa, sono stati in molti a scrivere apprezzamenti in difesa delle luminarie. "Magari fossero questi gli sprechi!" scrive qualcuno ironicamente e ancora: "A me piacciono, fanno allegria. Bisognerebbe tenerle almeno fino a Carnevale". Come sempre non sono mancati anche i pareri negativi con diversi utenti stanchi del clima natalizio. Un paese diviso dalle luci di Natale. La polemica per il momento sembra destinata a continuare e, insieme a lei, non è escluso che anche le luminarie natalizie continuino ad illuminare le vie del centro ancora per qualche giorno.