A Luciano Benetton la laurea ad honorem in Belle Arti del Fashion Institute of Technology

TREVISO Luciano Benetton ha ricevuto giovedì presso il Radio City Music Hall di New York il titolo di Dottore in Belle Arti (Fine Arts) da parte del prestigioso istituto americano Fashion Institute of Technology. Nell’ambito della cerimonia di consegna dei diplomi, che ha coinvolto oltre 3800 studenti, Luciano Benetton è stato insignito della laurea honoris causa “per il suo contributo innovativo in ambito industriale, per le sue idee coraggiose e per la sua costante ricerca di unità, responsabilità civile e rispetto tra gli individui”.

Chuck Hoberman (designer, inventore e ingegnere) e la giornalista televisiva Lilliana Vazquez sono stati i relatori principali dell’evento. Luciano Benetton ha così commentato: "Sono particolarmente onorato ed emozionato nel ricevere questa laurea ad honorem da parte di un’Istituzione così prestigiosa in una città che continua ad essere cuore pulsante e vetrina straordinaria di arte e cultura. Ho sempre ammirato il melting pot americano che certamente ci ha ispirati nella nostra missione di colorare il mondo. Dedico questo riconoscimento al mio Paese, l’Italia, e soprattutto ai giovani che invito sempre a sognare con coraggio e ottimismo per costruire una civiltà migliore”.

Joyce F. Brown, presidente del FIT, ha commentato: “Creatività e innovazione sono centrali nel curriculum e nella comunità del Fashion Institute of Technology, e l’impegno verso la diversità è uno dei nostri principi costitutivi, ecco perché Luciano Benetton è un esempio straordinario per i nostri studenti. Egli è fonte di ispirazione sia per la sua carriera di successo, caratterizzata da una visione globale e da un approccio innovativo al business, sia per i suoi valori umani, fra i quali una profonda umanità e la determinazione ad affrontare le tematiche più urgenti”.

Il FIT, che fa parte della State University di New York, è un’istituzione leader nella formazione in arte, design, business e tecnologia da quasi 75 anni. Fornisce ai suoi 9.000 studenti una miscela insolita di esperienza pratica, teoria e una solida base nelle arti liberali. Offre inoltre una vasta gamma di programmi per promuovere l'innovazione e la collaborazione. Il suo curriculum distintivo è orientato all'economia creativa, inclusi campi come l'animazione al computer, la progettazione di giocattoli, la gestione della produzione, film e media e il marketing di cosmetici e profumi. FIT si distingue a livello internazionale per la sua posizione a New York City, comunità vibrante e creativa unica in cui imparare. fitnyc.edu.