Luigi Di Maio a Treviso: incontrerà i dipendenti di Contarina

Luigi Di Maio arriva a Treviso. Una visita che lo porterà a incontrare sabato 1 dicembre, alle ore 9.30, i dipendenti e lo staff dirigenziale di Contarina. Il ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali trascorrerà a Nordest due giornate molto impegnative.

Venerdì 30 dicembre, alle ore 16, sarà ospite di Jobs Orienta, la fiera di Verona dedicata agli studenti e alle offerte di lavoro al termine del percorso di studi. Di Maio, insieme al sottosegretario Salvatore Giuliano, interverrà all'evento organizzato in collaborazione con Google "Crescere in digitale" e porterà il suo saluto agli studenti presenti in fiera. Nella mattinata di sabato il vicepremier arriverà nella Marca di buon'ora. Alle 9.30 sarà già allo stabilimento di Contarina per una visita all'azienda leader nella raccolta e smaltimento di rifiuti dove avrà modo di incontrare i vertici e i dipendenti dello stabilimento.