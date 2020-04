Coronavirus, addio all'imprenditore Luigi Feltrin: fondatore di Arper

Imprenditoria veneta in lutto per la scomparsa di Luigi Feltrin, storico fondatore dell'azienda Arper, una realtà che vanta 260 dipendenti e un fatturato da 72 milioni di euro. Luigi Feltrin è l'uomo che è riuscito a crearla dal nulla lasciandola in eredità agli amati figli Mauro e Claudio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Feltrin ha perso la vita a 85 anni. Si trovava ricoverato al centro Civitas Vitae di Vedelago. Malato da tempo è mancato a causa del Coronavirus che, negli ultimi giorni, ha aggravato in maniera irreversibile le sue condizioni di salute. Originario della frazione di Vallio, a Roncade, era emigrato in Piemonte e Svizzera nei primi anni della sua giovinezza. Sposatosi con Giovanna Casagrande ha fatto ritorno nella sua amata provincia di Treviso iniziando a lavorare il cuoio. Nel 1989 il grande salto: Insieme ai due figli dà vita ad Arper, brand di riferimento nel soft contract design. I tavoli e le sedie prodotte a Monastier, venduti oggi in ben 11 Paesi del Mondo. Dal 2016 Feltrin era diventato presidente onorario dell'azienda, lasciando al figlio Claudio la guida del gruppo ma restando sempre una figura molto presente all'interno dell'azienda. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda come una persona innamorata del suo lavoro, capace di mettere al primo posto il benessere dei suoi dipendenti. Con lui se ne va un pezzo di storia imprenditoriale del Nordest.