Sfida la crisi post-Covid e apre una nuova caffetteria-panetteria

Mercoledì 8 luglio in centro a Salvarosa, frazione di Castelfranco Veneto, c'è stata l'apertura del nuovo bar "Luisa Panetteria Caffetteria", situato in Via Montebelluna nel nuovo stabile di fianco alla farmacia.

Una ventata d'aria fresca e di ottimismo la scelta imprenditoriale della titolare Luisa Duregon che ha scelto di realizzare il suo sogno in questo particolare momento di difficoltà per l'economia e, soprattutto, per le attività commerciali. Nel bar "Luisa Panetteria Caffetteria" è possibile trovare tanti prodotti diversi: dal pane fresco alle brioche o plumcake con lievito madre, dalle pizze alle crostate, ma anche prodotti artigianali locali, il tutto in un ambiente accogliente e moderno. Il bar, aperto da mercoledì 8 luglio, è già stato ideato e adattato per rispettare tutte le norme di sicurezza anti-covid, risultando così una nuova realtà per acquistare e consumare in totale sicurezza e serenità.