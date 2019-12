Altivole accende le luci di Natale nelle piazze delle frazioni

L’atmosfera natalizia si accende con una nuova formula quest’anno ad Altivole. Domenica 8 dicembre l’accensione delle luminarie avverrà in tre momenti diversi nelle piazze delle frazioni altivolesi: l’appuntamento è alle 17 nella piazza di Caselle, alle 18 nella piazzetta della biblioteca di Altivole e alle 19 nella piazza di San Vito.

Per la prima volta si è scelto di illuminare gli alberi già presenti, senza acquistarne di nuovi, all’insegna di un Natale green ecosostenibile. L’evento conviviale con gli auguri del sindaco Chiara Busnardo, riscaldato dal vin brulè e dalla cioccolata calda preparati dalle tre sezioni degli Alpini sarà allietato da intermezzi musicali a cura della banda musicale Giuseppe Verdi di San Vito, dell'Accademia Vivaldi di Caselle di Altivole e di altri artisti. Ci saranno anche i bambini della scuola dell’infanzia che contribuiranno all’evento decorando gli alberi di Natale. «Invitiamo tutti, grandi e piccini, a festeggiare l’inizio della stagione natalizia ad Altivole» l’invito del sindaco Busnardo. Per i bambini non mancherà un ospite speciale: Babbo Natale.