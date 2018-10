Cento candele rosse illumineranno Cima Grappa nel centenario del 4 Novembre

Il 3 novembre 1918 i soldati sopravvissuti ad uno dei conflitti più sanguinosi di sempre affrontavano l'ultima notte al fronte. Giovani e meno giovani, studenti, operai, contadini, soldati di qualsiasi estrazione sociale nei cui sguardi si leggevano emozioni contrastanti: felicità per essere sopravvissuti e dolore per il male di cui furono tristemente testimoni.

Sulle creste del massiccio del Grappa, soldati provenienti da tutta Italia combatterono un'ultima battaglia, che li condusse all'epilogo della loro guerra nei primi giorni di novembre 1918. L'armistizio fu infatti firmato alle ore 15 del giorno 3, mentre fu stabilito per il giorno 4 alla stessa ora il cessate il fuoco definitivo. Il 3 novembre 2018, a cent'anni esatti da quell'ultima struggente notte e da quell'ultima alba di guerra in trincea, una manifestazione spontanea che non ha né bandiere né religioni né ideologie porterà a sfilare 100 lumini rossi, uno per ogni anno di memoria, lungo la Via degli Eroi, dal Sacello della Madonnina al Portale Roma, attraverso il sacrario militare. I 100 partecipanti potranno ricordare simbolicamente la propria presenza firmando un grande foglio della memoria che rimarrà a testimonianza dell'iniziativa. A prosecuzione dell'evento, sarà possibile cenare presso il Rifugio Bassano (prenotazione a carico degli interessati al numero 0423 53101).