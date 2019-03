Lupo investito da un'auto nella notte: carcassa abbandonata a bordo strada

Si era avvicinato al ciglio della strada, probabilmente alla ricerca di cibo, quando un'automobile l'ha centrato in pieno nel bel mezzo della notte. E' morto così un lupo selvatico trovato senza vita dai residenti della frazione di Longhere, nel comune di Vittorio Veneto.

L'incidente è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, a pochi metri di distanza dal supermercato Dipiù Discount. L'auto che stava viaggiando nella notte non ha fatto in tempo ad evitare, l'animale centrandolo in pieno. L'impatto è stato molto violento e ha scaraventato a terra la bestia. L'auto pirata non ha interrotto la sua corsa e, dopo aver investito il lupo, è sparita nella notte. Pochi minuti dopo, alcuni automobilisti si sono accorti della presenza del lupo sul ciglio della strada. Scesi dall'auto hanno provato a soccorrere la bestia ma il lupo è morto pochi minuti dopo, davanti ai loro occhi. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine ma gli automobilisti che hanno segnalato la presenza dell'animale investito si sono sentiti rispondere di non fare nulla e di lasciare a bordo strada la povera bestia selvatica. Nella mattinata di mercoledì 13 marzo, la carcassa era ancora a lato della carreggiata davanti agli occhi increduli di decine di passanti. Le immagini dell'animale morto hanno fatto subito il giro dei social, provocando decine di commenti e dividendo il popolo della Rete tra chi esprimeva messaggi di cordoglio per la morte del lupo e chi si indignava per l'abbandono del cadavere in mezzo alla strada per così tanto tempo.