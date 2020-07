Malattia incurabile, il sorriso della maestra Gigliola si spegne a 71 anni

Dosson piange la scomparsa della maestra Gigliola Bertanzon, storica insegnante di scuola primaria negli Anni 80 quando ha cresciuto centinaia di giovani studenti che, ancora oggi a distanza di molti anni, la ricordano con affetto e sono rimasti molto addolorati alla notizia del suo decesso avvenuto domenica 5 luglio dopo una lunga malattia che l'ha stroncata a 71 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la maestra aveva continuato a insegnare fino a 10 anni fa. Dagli inizi nella scuola di Rovarè, passando per Bigolino a Valdobbiadene e arrivando alla scuola elementare di Dosson la maestra Gigliola ha insegnanto a svariate generazioni di bambini trevigiani. Insegnava tutte le materie con un modo di fare speciale, pieno di entusiasmo e amore per il suo lavoro. Molti ex alunni continuavano a chiamarla e incontrarla anche negli ultimi anni, a dimostrazione della stima e dell'affetto che aveva saputo accendere nei suoi studenti. Negli ultimi anni una grave malattia aveva indebolito le sue condizioni di salute portandola al decesso. A fare il doloroso annuncio sono state le figlie Michela e Maria Letizia insieme ai loro compagni e agli adorati nipoti di Gigliola: Giulia, Gianmaria, Anna, Niccolò ed Alice. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 7 luglio, nella chiesa parrocchiale di Dosson. Dopo la cerimonia la salma sarà cremata.