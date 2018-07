Il giardino stregato di Maga Cornacchia al Parco degli Alberi Parlanti

TREVISO Continua anche per tutti i mercoledì di Agosto la rassegna Un Posto all’Ombra: il teatro del mercoledì pomeriggio al Parco per i bambini e le famiglie (nonni compresi!) sul palco posto sotto l’ombroso Cedro del Libano. Mercoledì 1 agosto alle 17 il Parco degli Alberi Parlanti è pronto a diventare un bosco fatato, grazie allo spettacolo “IL GIARDINO STREGATO DI MAGA CORNACCHIA”, messo in scena dalla compagnia teatrale Gli Alcuni con Fata Corolla e Fata Valeriana (le attrici Anna Manfio, che cura anche la regia, e Anna Giusti), che raccontano una fiaba bella e avvincente che vede in azione anche la perfida Maga Cornacchia, una vecchia conoscenza dei bambini.

LO SPETTACOLO Fata Corolla e Fata Valeriana entrano per errore in una fiaba e Maga Cornacchia le imprigiona in un castello stregato. A partire da questo momento saranno le due Fate, aiutate dai bambini del pubblico, a dover reinventare la fiaba e trovare il modo per uscire dalla loro prigione. Per fortuna all'interno del castello c'è un misterioso giardino ricco di sorprese e meraviglie, abitato da personaggi a dir poco stravaganti. È certo che le due amiche, anche se hanno perso momentaneamente i loro poteri di fate, riusciranno nell'impresa, utilizzando la “magia” che tutti abbiamo in dono: la fantasia e la creatività… Ma la perfida Maga Cornacchia se ne starà a guardare, oppure…? Grazie all’intervento attivo del giovane pubblico la storia andrà a finir bene, e possiamo assicurarvi che Maga Cornacchia se ne tornerà nel suo antro oscuro con le pive nel sacco!

IL FORMAT DELLA RASSEGNA Uno spettacolo teatrale all’ombra del grande Cedro del Libano che delimita il grande prato di fronte alla cedraia, a cui fa seguito una gustosa merenda che viene offerta ai bambini, con la possibilità di terminare il pomeriggio giocando all’ombra degli alberi del Parco. I bimbi possono sedere a terra di fronte al palco, vicinissimi a ciò che accade di fronte ai loro occhi incantati, mentre i genitori possono accomodarsi sulle sedie alle loro spalle.