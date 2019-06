Malattia incurabile: papà trevigiano muore a soli 38 anni

Castelfranco piange la scomparsa improvvisa di Enrico Filippetto, padre di famiglia morto a soli 38 anni per una pancreatite incurabile. Originario della frazione di Salvatronda, da alcuni anni ormai viveva nel quartiere Risorgimento insieme alla compagna Deborah Simeoni e alla figlia Adele, di soli nove mesi.

Grande appassionato di sport, Enrico era dirigente del Salvatronda Calcio, squadra in cui aveva militato da ragazzino. Aveva trovato lavoro nello studio di geometri “Geo Service” fondato da suo papà, assessore ai lavori pubblici del Comune di Castelfranco. Grande tifoso dell'Inter, in molti lo conoscevano soprattutto nella frazione di Salvatronda dove decine di amici lo piangono oggi, ancora increduli per la sua tragica scomparsa. Lo scorso mese di ottobre Enrico aveva scoperto di avere una pancreatite. Le cure negli ospedali di Castelfranco e Verona non hanno avuto però l'effetto sperato: il 38enne ha perso la vita circondato dall'affetto dei suoi cari. Sui social sono stati numerosi i messaggi di cordoglio lasciati dagli amici e dalle persone che l'avevano conosciuto. I funerali dovrebbero essere celebrati martedì 18 giugno sempre nella chiesa parrocchiale di Salvatronda. Sarà l'ultima occasione per salutare un giovane padre di famiglia stroncato troppo presto da una malattia incurabile.