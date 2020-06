Malattia incurabile, sindacalista trevigiano muore a 64 anni

La Spi Cgil di Treviso è in lutto per la scomparsa di Derio Guidolin, anima del sindacato trevigiano. Segretario della lega intercomunale di Riese Pio X, aveva lavorato all'ex Fervet di Castelfranco Veneto, dove aveva lavorato seguendo le orme paterne. Aveva 64 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Guidolin è stato per anni una figura di riferimento del sindacato, cercando di dare sempre sostegno ai colleghi lavoratori. Un anno fa gli era stata diagnosticata una grave malattia ma, fino a poche settimane fa, aveva continuato a fare volontariato aiutando i pensionati della Cgil. Due settimane fa le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso, portandolo al decesso nella giornata di mercoledì 10 giugno, in ospedale a Castelfranco Veneto. Lo piangono l'amata moglie Paola e il figlio Luca. «Compagno di grande umiltà, sempre pronto a pacificare gli animi e dialogare con tutti. Una grande perdita» è uno tra i tanti messaggi che gli sono stati dedicati in Rete e sui social dopo la sua scomparsa. I funerali saranno celebrati venerdì 12 giugno, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di Albaredo di Vedelago.