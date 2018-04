Le malattie neurologiche nelle donne: incontro con lo specialista a Conegliano

CONEGLIANO Donne e malattie neurologiche: questo il titolo dell’incontro in programma giovedì 19 aprile, dalle 16 ore alle 18, presso il Centro Conferenze dell’Ulss 2, viale Spellanzon. La dott.ssa Marianna Fortunato, direttore f.f. dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Conegliano illustrerà come patologie quali, ad esempio, emicrania e ictus, incidano in modo diverso, e richiedano un approccio diagnostico-terapeutico differente, nella popolazione femminile. L’evento rientra nell’ambito del 3° H-Open Week, iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) nella settimana compresa tra il 16 e il 22 aprile, per celebrare la Giornata Nazionale della Salute della Donna indetta dal Ministero della Salute il 22 aprile. All’Open week hanno aderito, con numerose iniziative rivolte alle donne, anche gli altri due Distretti dell’Ulss 2. Complessivamente, a livello nazionale, gli ospedali aderenti sono stati 180. Tutte le iniziative offerte sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it sono gratuite.