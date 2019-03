Colpita da un malore in casa: i soccorsi arrivano dopo tre giorni

L'hanno trovata stesa a terra in una pozza di sangue e con diverse ferite provocate da una caduta improvvisa. I vicini non avevano più sue notizie da venerdì scorso e, nella mattinata di lunedì 11 marzo, un assistente domiciliare ha deciso di andare a controllare di persona come mai la pensionata non rispondesse più al telefono, facendo perdere ogni sua traccia.

La scoperta, riportata da "Il Gazzettino di Treviso", è stata a dir poco drammatica. Quando l'assistente domiciliare è arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco, la porta di casa della sessantaquattrenne è stata sfondata e, solo a quel punto, è stato fatto il tragico ritrovamento. La pensionata si trovava stesa a terra in una pozza di sangue, con diverse ferite in varie parti del corpo e in totale stato confusionale. Fortunatamente era ancora viva e un'ambulanza del Suem 118 ha provveduto a trasportarla d'urgenza all'ospedale di Conegliano dove, al momento, la signora si trova ancora ricoverata non in pericolo di vita. I vicini si erano insospettiti durante il fine settimana visto che, da un giorno all'altro, non aver più visto la signora residente in una casa di via Alnè a Tarzo. Sul posto, lunedì mattina, è arrivato anche il sindaco del paese per capire la dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la signora, sempre sola in casa, sia stata colta da un malore improvviso nella giornata di venerdì. Il malore l'avrebbe fatta cadere a terra in maniera rovinosa provocandole diverse ferite e la conseguente perdita di sangue. Tornata cosciente la donna non è più riuscita a rialzarsi e a chiamare aiuto. Per sua fortuna l'arrivo dell'assistente domiciliare è stato provvidenziale. Al rientro dall'ospedale nei prossimi giorni, la signora avrà bisogno di un aiuto costante in casa per evitare che altri episodi simili possano tornare a verificarsi anche in futuro.