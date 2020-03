Malore fatale nella notte: ex consigliere della Lega muore a 67 anni

Vittorio Veneto è in lutto per la scomparsa tragica e improvvisa di Renzo Dalla Cia, ex consigliere comunale della Lega Nord stroncato da un attacco cardiaco nella notte appena trascorsa. Ogni tentativo per rianimarlo è stato inutile.

Come riportato dal sito Qdpnews, Dalla Cia è stato colpito dal malore verso le 2 di notte. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della moglie Nella. Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza ma per l'ex consigliere comunale era ormai troppo tardi. Per oltre un'ora il personale medico ha provato a rianimarlo inutilmente. Funzionario per anni dell'ex Banca del Friuli, era un grande appassionato di sport e di caccia. Per quasi un decennio aveva indossato la fascia di capitano del Vittorio Veneto Calcio prima di dedicarsi alla politica cittadina a partire dal 1999 quando era stato eletto consigliere comunale della Lega Nord ai tempi dell'ex sindaco Giancarlo Scottà, cognato proprio di Dalla Cia. Conosciuto in paese da moltissime persone, lascia un grande vuoto in chi lo aveva conosciuto. Oltre all'amata moglie Nella lascia anche il figlio Alberto. I funerali saranno celebrati in forma privata a causa dell'emergenza Coronavirus. Tantissimi i messaggi di solidarietà inviati alla famiglia venerdì mattina, 20 marzo, non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in paese. Se ne è andato un pezzo di storia recente a Vittorio Veneto.