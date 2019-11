Si sente male mentre lavora nei campi, muore 4 mesi dopo al Ca' Foncello

E' morto domenica scorsa all'ospedale Ca' Foncello dove, solo 4 mesi fa, era stato ricoverato dopo un malore improvviso mentre lavorava nei campi. La morte di Florin Pogol, agricoltore 50enne romeno, al momento sembra essere piena di misteri.

Quattro mersi fa l'uomo, impiegato in un'azienda agricola della provincia, si era sentito male mentre era al lavoro nei campi, crollando a terra davanti ai colleghi. Dal ricovero all'ospedale di Treviso era emerso che, tra le possibili cause del malessere, potesse esserci un colpo di calore dovuto all'età non più troppo giovane dell'agricoltore. L'uomo era stato dimesso e giudicato idoneo per tornare a lavorare. Tutto sembrava essere andato per il meglio ma la settimana scorsa Florin si è ripresentato al pronto soccorso insieme a un conoscente lamentando un grande senso di debolezza. Dopo le prime analisi l'agricoltore era stato ricoverato ma le sue condizioni di salute si sono aggravate giorno dopo giorno e, domenica scorsa, il cuore dell'uomo ha smesso di battere. Ora la Procura di Treviso ha aperto le indagini sul decesso dell'uomo e disposto l'autopsia per capire l'esatta causa della morte. Bisognerà chiarire dunque l'esatta ragione del decesso e se il 50enne era davvero pronto per tornare al lavoro dopo il grave malore che l'aveva colpito in estate.