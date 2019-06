Operaio 51enne muore nella notte: trovato senza vita dalla madre

Venerdì scorso, 14 giugno, Michele Bidinotto era rientrato nella sua casa di Chiarano dopo una lunga settimana di lavoro. Sabato mattina, la madre che viveva con l'operaio 51enne si è insospettita vedendo che il figlio non si era ancora alzato dal letto come di consueto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna ha bussato alla camera del figlio ma, a questo punto, ha fatto la tragica scoperta. Il 51enne era steso sul letto, senza vita. Il decesso, secondo i medici chiamati sul posto dalla mamma ancora sotto choc, sarebbe avvenuto 8 o 10 ore prima del ritrovamento del cadavere. Sulle cause di una morte tanto improvvisa quanto inattesa, i familiari hanno voluto vederci chiaro e hanno chiesto di poter svolgere un'autopsia per capire le esatte cause del decesso di Michele. Il problema è che dai medici, ad oggi, non è ancora arrivata nessuna notizia sulla data in cui l'esame verrà svolto. Nel frattempo l'attesa si allunga e il dolore della scomparsa continua a crescere anche perché, fino a quando non si avranno i dati dell'autopsia, non potrà essere fissata la data dei funerali. Michele Bindotto lavorava in una fabbrica di divani a Gaiarine. In molti lo ricordano come una persona sempre disponibile e gentile. Da diversi anni viveva con la mamma a Chiarano, nonostante la sua famiglia fosse originaria di Cessalto, paese in cui dovrebbero svolgersi i funerali. Lascia, oltre alla mamma Dina, il fratello Adriano, i parenti e gli amici di una vita finita troppo presto.