Maltempo nel weekend: annullato "Anthropica" il festival in Restera

Dopo il rinvio della scorsa settimana, sempre a causa del maltempo, gli organizzatori di "Anthropica", il festival culturale in programma domenica 12 maggio in Restera è stato ufficialmente annullato.

«Ringraziamo tutti per l'attenzione, l'affetto e la disponibilità dimostrate - hanno detto gli organizzatori - Resterà immutato invece il programma di street art, per cui verranno eseguiti tutti i lavori d'arte urbana in programma per questa edizione del festival». I concerti e gli eventi previsti per la giornata di domenica sono stati cancellati a causa delle condizioni meteo che rischiano di compromettere anche gli altri eventi del fine settimana, primo fra tutti la grande festa in Prato della Fiera prevista per sabato 11 maggio, al momento ancora confermata.