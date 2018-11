Danni da maltempo: arriva un conto corrente solidale da Coldiretti Belluno

“Coldiretti aiuta la montagna bellunese”, aiutare la montagna è aiutare se stessi. Si chiama così il conto corrente aperto da Coldiretti Belluno per raccogliere fondi da destinare alle situazioni più urgenti dopo la terribile ondata di maltempo che si è abbattuta su questo territorio. “L’agricoltura ha il senso di solidarietà nel suo dna e non poteva mancare in questa vicenda che a dire il vero ha rischiato di paralizzarci anche emotivamente – spiega Alessandro De Rocco, Presidente di Coldiretti Belluno – Vedere il nostro territorio ferito mortalmente è un dolore infinito. Raccoglieremo dei fondi e nella destinazione non faremo una questione di appartenenza a questo o quel settore. Vogliamo aiutare chi ha bisogno. E’ fuori di dubbio che le nostre imprese agricole sono state duramente colpite ed è fuori di dubbio che se l’uomo abbandonerà la montagna sarà una seconda catastrofe per quest’area”. L’invito a donare deve diventare virale perché anche poco ma per tante donazioni può costruire un tesoretto virtuoso per risollevare il territorio, le imprese e le famiglie del bellunese. “La stessa solidarietà la esprimiamo ai colleghi del vicentino che stanno lottando come noi per uscire da questo dramma – aggiunge il Presidente di Coldiretti Belluno – Voglio, inoltre, ringraziare Coldiretti Treviso perché si è messa subito in moto per divulgare questo conto corrente inserendolo anche nelle mail della struttura”.