Treviso avrà un nuovo centro operativo per le emergenze del maltempo

Lunedì mattina, 26 novembre, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il sindaco Mario Conte ha firmato il protocollo d’intesa per la gestione operativa delle micro-emergenze alluvionali.

Il documento è stato sottoscritto dal primo cittadino e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Nicola Micele per favorire lo sviluppo di forme di cooperazione tra Enti, dare impulso a sinergie operative e migliorare la tempestività e l’efficacia degli interventi nelle situazioni di emergenza. Il Comune di Treviso e il Comando provinciale dei vigili si sono impegnati ad attivare un centro operativo per la gestione degli interventi. In particolare, il Comune di Treviso si è preso in carico il coordinamento delle emergenze di rilievo comunale nel caso in cui queste possano essere fronteggiate senza il concorso di forze dello Stato con una collaborazione di tipo strettamente tecnico operativo da parte dei pompieri, mediante l’attivazione di una Sala di direzione nella sede provinciale dei Vigili del Fuoco (dove si recherà un responsabile della Protezione Civile comunale) per l’attivazione e il dispiegamento del personale volontario. Nel caso in cui l’evoluzione dello scenario emergenziale fosse tale da necessitare il concorso delle forze dello Stato, gli Enti richiederanno l’intervento della Prefettura, che si assumerà la responsabilità di tutte le attività emergenziali avvalendosi del Centro coordinamento soccorsi e della Sala operativa unificata come strumento per la gestione degli interventi di soccorso tecnico ed assistenziale.

Inoltre, il sindaco Conte e il comandante Micele si sono impegnati a collaborare per l’organizzazione di esercitazioni finalizzate alla verifica delle procedure di allertamento e di attivazione degli interventi di soccorso, organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale dedicati al personale volontario di Protezione civile del Comune di Treviso; nondimeno, implementare le attività formative e informative rivolte ai cittadini per una sensibilizzazione sui comportamenti da adottare a seguito di eventi calamitosi. Nell’occasione, il primo cittadino ha fatto visita alle strutture che ospitano il comando provinciale: «Non possiamo che ringraziare i vigili del fuoco per il servizio che, ogni giorno, svolgono con passione per la comunità - ha detto Mario Conte rivolgendosi al personale del Comando - La professionalità, l’impegno e il senso di responsabilità di queste persone rappresentano una risorsa fondamentale, non solo nelle situazioni di emergenza che recentemente hanno interessato il nostro territorio». Il Comandante provinciale Nicola Micele ha ringraziato l’amministrazione comunale per il riconoscimento conferito ai vigili del fuoco in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, confermando ancora una volta il forte legame tra il Corpo e la città di Treviso.