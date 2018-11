Maltempo, dal Ministero oltre un milione di euro per le scuole venete

«Ringrazio il Ministro Bussetti per la velocità con cui ha stanziato le risorse necessarie per i primi interventi urgenti su 38 scuole del Veneto danneggiate dal maltempo. Gli 1,4 milioni finanziati rappresentano una risposta rapida e concreta per far ripartire i nostri territori, a cominciare proprio dalla scuola». A dirlo è l’onorevole Angela Colmellere, insegnante e sindaco di Miane, apprendendo dello stanziamento di risorse urgenti a vantaggio degli istituti scolastici veneti devastati o danneggiati dal maltempo di fine ottobre.

«E’ un segnale importantissimo di vicinanza a studenti, famiglie e personale scolastico che arriva da un Ministro che in pochi mesi, bisogna dirlo, ha messo in campo per l’Istruzione risposte attese da anni. Penso alla riforma del reclutamento dei docenti con un ritorno deciso ai concorsi. Penso al concorso in partenza dei direttori dei servizi amministrativi delle scuole, oggi troppo pochi per sostenere il lavoro che gli istituti devono sostenere: finalmente arriveranno risorse nuove nelle segreterie. Penso ai concorsi per la scuola dell'infanzia e la primaria che sono già stati messi in pista dal Ministro. Siamo al governo da pochi mesi ma per la scuola è già stato fatto tanto. Grazie ad un Ministro che la scuola la conosce e che per la scuola potrà lavorare davvero bene».