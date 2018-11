Il maltempo sulla Marca porta ad una nuova viabilità pubblica: ecco tutte le info

A fronte dello stato di emergenza, che ha comportato la chiusura della SS 13 Pontebbana all’altezza di Ponte della Priula (Susegana), considerato che le prime informazioni giunte da Anas tramite l’Ente concessionario del TPL, la Regione del Veneto, confermano che serviranno alcune settimane per la sistemazione del by pass sul Piave, Mobilità di Marca si è immediatamente attivata per garantire comunque i servizi di trasporto alla cittadinanza, in particolare, agli studenti e ai pendolari che si spostano tramite le direttrici Treviso-Conegliano-Vittorio Veneto, Montebelluna-Conegliano, Pieve di Soligo-Treviso.

BUS O TRENO – CHI PUO' UTLIZZARLO e COME

La portabilità del titolo di viaggio MOM sui treni è consentita, senza aggravi di costo, agli abbonati mensili e annuali delle categorie: studente, lavoratore, impersonale, fasce deboli. Sono esclusi i biglietti. Questi Clienti MOM possono utilizzare tutte le stazioni intermedie da Treviso a Vittorio Veneto (quindi, Lancenigo, Spresiano, Susegana, Conegliano, Sofratta Vittorio Veneto). Possono utilizzare i treni SOLO i clienti abbonati delle linee in transito sul Piave a Ponte della Priula (LINEE 120 – 117 – 135 – 133 – 167) e SOLO per spostamenti che comportino l’attraversamento del fiume (viaggiando tra le stazioni di Spresiano e Susegana). Sono quindi esclusi e sanzionabili spostamenti in treno, ad esempio, tra Spresiano e Treviso o tra Conegliano e Vittorio Veneto. L'accordo ha validità immediata e decorre al cessare delle limitazioni alla viabilità.

LINEE IN DEVIAZIONE - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi delle LINEE 120 – 117 – 135 – 133 – 167 sono comunque garantiti, ma in deviazione da Spresiano a Ponte della Priula. I tempi di percorrenza, a causa del percorso, sono aumentati da 20 a 40 minuti. MOM è impegnata nella riorganizzazione delle corse che potranno subire delle variazioni al fine di migliorare i servizi all'utenza.

LINEA 120 TREVISO-CONEGLIANO-VITTORIO VENETO

La linea effettua percorso regolare da Treviso a Spresiano, servendo il centro e Spresiano Stazione FS (alla fermata provvisoria sarà possibile scendere per utilizzare i servizi Trenitalia). Le corse proseguono percorso in deviazione (Spresiano-Maserada-Cimadolmo-Tezze -Ponte della Priula) riprende percorso regolare dal centro di Ponte della Priula fino a Conegliano/Vittorio Veneto. Nel senso inverso, parte regolarmente dai capolinea Conegliano/Vittorio Veneto, prosegue fino a Ponte della Priula, dove entra in deviazione fino a Spresiano, servendo prima Spresiano stazione FS e poi Spresiano centro. Percorso da Spresiano a Treviso regolare.

Fermate: NEL PERCORSO IN DEVIAZIONE NON SI EFFETTUANO FERMATE. SONO SOSPESE LE FERMATE A NORD DI SPRESIANO CENTRO FINO A VIA DELLA VITTORIA (DISTRIBUTORE VEGA): i clienti che le utilizzano, per raggiungere Conegliano/Vittorio Veneto/Treviso possono portarsi alle fermate sul lato opposto (direzione Spresiano) e utilizzare le corse della linea 135 in deviazione; allo stesso modo i clienti diretti verso nord da Spresiano possono utilizzare le corse in transito della linea 135. Tempi di percorrenza: le corse avranno tempi di percorrenza conseguenti al percorso in deviazione. Consigliamo di fare attenzione alle corse con percorsi limitati (esempio: Spresiano-Treviso) che, non essendo coinvolte da deviazioni avranno orari regolari.

LINEA 117 TREVISO - PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI S. - VITTORIO V.

La linea effettua percorso regolare da Treviso a Spresiano, quindi inverte senso di marcia dopo aver servito il centro di Spresiano, svolta a destra servendo Spresiano Stazione FS (alla fermata provvisoria sarà possibile scendere per utilizzare i servizi Trenitalia). Le corse proseguono su percorso in deviazione (Spresiano-Maserada-Cimadolmo-Tezze -Ponte della Priula), riprendono percorso regolare dal centro di Ponte della Priula fino a Pieve di Soligo - Vittorio Veneto. Nel senso inverso, parte regolarmente dai copolinea Vittorio Veneto/Cison, prosegue fino a Ponte della Priula, dove entra in deviazione fino a Spresiano, servendo prima Spresiano stazione FS e poi il centro. Percorso da Spresiano a Treviso regolare.

Fermate: NEL PERCORSO IN DEVIAZIONE NON SI EFFETTUANO FERMATE. SONO ISTITUITE FERMATE PROVVISORIE della linea 135 lungo la strada Pontebbana (in corrispondenza delle fermate sospese Linea 120 e 117). Tempi di percorrenza: le corse avranno tempi di percorrenza conseguenti al percorso in deviazione. Consigliamo di fare attenzione alle corse con percorsi limitati (esempio: Vittorio Veneto-Cison o Vittorio-Follina) che, non essendo coinvolte da deviazioni avranno percorsi regolari.

CORSA AGGIUNTIVA: da Ponte della Priula alle ore 7,25 diretta a Pieve di Soligo e Vittorio Veneto.

IN DEVIAZIONE DA PONTE DELLA PRIULA A SPRESIANO ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE DELLA LINEA 133 (CORSA DELLE 6.10 DA PIEVE DI SOLIGO PER TREVISO) E LE CORSE DELLE 167 IN TRANSITO PER PONTE DELLA PRIULA (MONTEBELLUNA/VITTORIOVENETO).

LINEA 135 MONTEBELLUNA - NERVESA - CONEGLIANO

La linea effettua percorso regolare da Montebelluna fino a dopo la località Bidasio di Nervesa, quindi entra in deviazione percorrendo la SS Pontebbana a Spresiano, servendo il centro e la stazione ferroviaria. A Spresiano saranno possibili coincidenze con le corse della linea 120 e con i servizi ferroviari Trenitalia. Le corse negli orari a maggiore frequentazione proseguiranno in deviazione fino a Ponte della Priula centro (Maserada-Cimadolmo-S.Michele del Piave). Quindi, percorso regolare fino a Conegliano. Le corse negli orari a minor frequentazione saranno limitate a Spresiano (con coincidenza con treni e linea 120). Nel senso inverso, partenze regolari da Conegliano fino a Ponte della Priula, quindi stessa deviazione fino a Bidasio.

Fermate: NEL PERCORSO IN DEVIAZIONE NON SI EFFETTUANO FERMATE. Tempi di percorrenza: le corse avranno tempi di percorrenza conseguenti al percorso in deviazione. Consigliamo di fare attenzione alle corse con percorsi limitati (esempio: Volpago-Montebelluna) che, non essendo coinvolte da deviazioni avranno orari regolari.

ESTENSIONE VALIDITA' DEI TITOLI DI VIAGGIO

E' data facoltà ai clienti MOM di utilizzare tutte le corse in transito tra Nervesa Bidasio e Ponte della Priula. Pertanto, ad esempio, chi ha un abbonamento per la linea 120, può utilizzare anche la linea 135 e viceversa.