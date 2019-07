Maltempo 2018, prorogati i termini per i risarcimenti a privati ed imprese

L’assessore regionale alla Protezione Civile e delegato alla specificità bellunese spiega il motivo che ha indotto il Commissario delegato per l’emergenza Vaia a prorogare i termini di risarcimento danni a imprese e privati cittadini. «La decisione di procedere alla proroga dei termini è stata dettata da alcune segnalazioni – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – la proroga intende accogliere quindi una serie di indicazioni raccolte da cittadini e imprese, che avevano segnalato qualche difficoltà nel rispettare la scadenza. Posticipare i termini permetterà ad un maggior numero di soggetti di perfezionare l’iter di domande che, in taluni casi, si sono rilevate complicate a causa delle molte casistiche ricomprese».

«Va detto che per l’anno in corso -sottolinea ancora Bottacin- in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, vengono messi a disposizione per coprire i danni a privati e imprese 25 milioni di euro, cifra che potrà essere incrementata nei prossimi due anni in base ad eventuali ulteriori richieste».

«Lo sforzo che Regione del Veneto, attraverso tutte le sue strutture operative, sta attuando nei territori colpiti da Vaia è notevole -conclude Bottacin- i cantieri già aperti sono centinaia, e anche sul fronte dei risarcimenti garantisco il massimo impegno per andare incontro alle richieste dei cittadini e delle imprese danneggiate dall’eccezionale maltempo di fine ottobre».