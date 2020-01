Tumore incurabile, mamma di quattro figli perde la vita a 52 anni

Ha lottato per cinque mesi contro un male incurabile che, nei giorni scorsi, se l'è portata via a soli 52 anni d'età. E' morta così Cristiana Da Silva, moglie e mamma di 4 figli originaria del Brasile ma da 22 anni residente a Caselle d'Altivole.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" i primi sintomi della malattia le erano stati diagnosticati nel 2018. Grazie a un primo intervento in ospedale il tumore sembrava essere stato debellato. Lo scorso settembre però il male si è ripresentato e non le ha lasciato alcuna via di scampo. Cristiana era arrivata nella Marca dal Sudamerica nel 1998 dopo aver conosciuto il marito Paolo, titolare di un'impresa di impianti elettrici. Dal loro matrimonio erano nati ben 4 figli, l'orgoglio più grande di mamma Cristiana. Cinque mesi fa, quando la donna ha scoperto che la malattia si era ripresentata era ormai troppo tardi per poterla curare. Gli ultimi giorni di vita li ha trascorsi all'hospice Casa dei Gelsi di Treviso dove ha perso la vita circondata dall'affetto dei suoi cari. Per volontà di mamma Cristiana i funerali si terranno in forma privata a Casa dei Gelsi e la salma verrà cremata. L'urna con le sue ceneri sarà tenuta in casa dai suoi amati familiari. Queste le ultime volontà di una mamma piena di gioia e voglia di vivere, stroncata troppo presto dalla malattia.