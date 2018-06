Fiocco rosa in piazza Cima, mamma-assessore già in Municipio a cinque giorni dal parto

Gaia Maschio già in Municipio: e non è da sola. Questa mattina un incontro di aggiornamento con il Sindaco Fabio Chies ed il segretario generale Lorenzo Traina, un incontro sul prossimo anno di palazzo Sarcinelli. Nel pomeriggio con gli Alpini per salutare il dono dei ceramisti di Scomigo dedicato all'asilo di Rossosh, che sarà esposto nel week end all'oratorio dell'Assunta (10-12 15-19 ad ingresso libero) in piazza Cima, e forse altri impegni istituzionali.

Con lei sempre la piccola Emma. Appena 5 giorni ed ha già varcato il portone del Municipio. "Lei è buona. Un vero dono. Mangia molto ed è tranquilla - spiega la mamma, che felicissima per il lieto evento non riesce a lasciare fuori il lavoro - già da ieri sono in movimento, se posso partecipo. Lei riposa molto e questo mi consente di essere già attiva".