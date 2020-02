Travolta da due 14enni a bordo di un bob: mamma ricoverata in ospedale

Stava aspettando l'arrivo dei suoi bambini al termine della pista da bob ma non si è accorta che, alle sue spalle, due 14enni trevigiani stavano arrivando a tutta velocità travolgendola senza riuscire a fermarsi.

Il grave incidente è avvenuto domenica 2 febbraio sulle piste da sci del Piancavallo. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'impatto si è verificato all'arrivo della pista Nevelandia. I due 14enni, residenti in provincia di Treviso, non sono riusciti a evitare la donna che si trovava in un'area vietata al transito dei pedoni. La 40enne residente a Pordenone è rimasta stesa a terra per diversi minuti. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri sciatori mentre una dottoressa che si trovava nelle vicinanze si è identificata e ha prestato le prime cure alla donna in attesa dei soccorsi. Ricoverata in pronto soccorso le è stato diagnosticato un trauma spinale. Le sue condizioni sono gravi ma stabili per il momento. Un incidente che ha scosso i numerosi presenti sulla pista di Nevelandia nella giornata di domenica.