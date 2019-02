Mamma di tre figli prende a schiaffi una suora: il caso finisce in tribunale

E' una vicenda a dir poco complicata quella che il giudice di pace di Treviso dovrà esaminare il prossimo 20 febbraio. In aula si presenteranno una mamma nigeriana di 46 anni e la madre superiora della comunità Domus Nostra di Quinto di Treviso.

Quest'ultima, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" avrebbe accusato la quarantaseienne di averla insultata e presa a schiaffi quattro anni fa. Accuse che la signora di origini nigeriane respinge categoricamente. I fatti risalgono ad un periodo compreso tra la primavera del 2013 e i primi mesi del 2014 quando la mamma e i suoi tre bambini, a quell'epoca residenti a Paese, erano stati affidati alla comunità di Quinto gestita dalle suore dal momento che il marito della donna era stato accusato di violenze nei confronti della moglie e dei tre figli. Secondo la madre superiora il comportamento della nigeriana sarebbe stato da subito molto irrispettoso nei confronti sia della direzione che delle altre ospiti della comunità. In tutta risposta la mamma 46enne si è difesa sostenendo che le suore abbiano voluto mandar via lei e i suoi tre figli perché il Comune di Paese non stava pagando i soldi per la loro permanenza all'interno della struttura.

Il 10 gennaio 2014 la tensione, arrivata alle stelle, è sfociata in un'aggressione molto accesa in cui sarebbero volati: insulti, schiaffi e pugni. «Sei la vergogna della chiesa!» avrebbe urlato la mamma nigeriana alla suora prima di iniziare a prenderla a schiaffi, picchiando anche un'altra dipendente della comunità di Quinto. La mamma 46enne sostiene però il contrario dicendo che, prima dell'arrivo dei carabinieri, sia stata proprio la madre superiora a picchiarla. Un ginepraio di versioni che il giudice di pace dovrà esaminare molto attentamente prima di esprimere il suo verdetto.