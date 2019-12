Maniaco si cala i pantaloni e inizia a masturbarsi: passante lo filma e lo denuncia

Aspettava nascosto in auto l'arrivo di qualche donna e, non appena le passanti si accorgevano della sua presenza, iniziava a calarsi i pantaloni e a masturbarsi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", gli avvistamenti del maniaco seriale sarebbero stati almeno 2 nel Comune di Oderzo almeno fino a quando una giovane non è riuscita a "incastrarlo". L'uomo sarebbe un 40enne che, nelle ultime settimane, aveva iniziato ad aggirarsi nelle strade del paese prendendo di mira le signore o signorine che si avvicinavano ignare alla sua auto. La donna che lo ha incastrato era già stata vittima una volta dell'esibizionista. Quando però, nei giorni scorsi, si è accorta della stessa vettura ferma in sosta vicino alla chiesetta di San Giuseppe, non ha esitato un attimo a estrarre il telefono dalla borsa e a iniziare a filmare il maniaco. Colto di sorpresa l'uomo ha provato a tirarsi su i pantaloni in fretta e furia per poi partire a tutta velocità. Nel video la donna ha ripreso l'auto che sgommava a tutta velocità, riprendendo buona parte della targa. Dopo aver messo in fuga l'esibizionista, la giovane si è subito recata alla caserma dei carabinieri di Oderzo per denunciare l'accaduto. Le indagini per risalire al responsabile sono state avviate nella speranza di poterlo individuare il prima possibile.