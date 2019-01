Riempie Conegliano di manifesti d'amore: il messaggio conquista la città

Tra tanti fatti di cronaca nera quotidiani, un pizzico di romanticismo. In via Cesare Battisti a Conegliano sono comparsi da un giorno all'altro una serie di manifesti rivolti verso le case e i palazzi della strada. «Ogni volta che rivedo il tuo sorriso rimpiango di non averti mai detto "Ti amo" guardandoti negli occhi. Non smettere mai di sorridere e di credere nei tuoi sogni, amore di una vita».

Il toccante messaggio sarebbe stato scritto da un misterioso autore che avrebbe chiesto espressamente di poter mantenere il massimo riserbo sulla sua identità. Per il momento nemmeno i residenti di via Cesare Battisti, rimasti molto sorpresi da un gesto tanto romantico, sembrano conoscere l'identità dei due innamorati. Quel che si sa per certo, stando alle indiscrezioni rilasciate da Abaco Spa Conegliano, è che l'autore dei cartelloni avrebbe chiesto e pagato regolarmente i permessi d'affissione per posizionare i suoi manifesti d'amore. Nessun atto vandalico dunque, ma una vera e propria dichiarazione d'amore in piena regola. Il messaggio, oltre a essere molto romantico, è allo stesso tempo anche un po' ambiguo perché non fa intendere chiaramente se si tratti di una storia finita male o semplicemente di una frase d'amore incondizionato. In molti si sono posti lo stesso dubbio in queste ore ma in realtà poco importa conoscere quale sia la verità. La sola cosa che conta è che il messaggio sia arrivato alla persona a cui era indirizzato.