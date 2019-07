Schianto in A27, domani l'ultimo saluto a Marco Gasparotto

Si terrà domani pomeriggio, sabato, a partire dalle 16, presso la chiesa parrocchiale di Mansuè, il funerale di Marco Gasparotto, l'uomo tragicamente scomparso lunedì sera in un incidenta stradale avvenuto lungo l'autostrada A27, a Mogliano, poco dopo la barriera di Mestre. La vettura su cui viaggiava, una Chrysler, si è schiantata contro le barriere, incendiandosi: l'uomo è morto carbonizzato. Il 37enne, da un anno residente a Mestre con la fidanzata Irene, lavorava da qualche tempo per un'azienda di trasporti del veneziano. Il rosario si terrà alle 20.30 sempre in chiesa a Mansuè.