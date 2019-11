Manuel Bortuzzo incontra gli studenti di Montebelluna al PalaMazzalovo

Motivare e sensibilizzare i giovani, spronarli ad individuare un obiettivo e a raggiungerlo con successo. Questo il focus dell’evento “Discover your power” che si terrà venerdì 22 novembre, dalle 8,40 alle 13 al PalaMazzalovo di Montebelluna.

L’incontro è organizzato dal Lions Club di Montebelluna, sezione locale di Lions Club International, un’associazione umanitaria impegnata sin dal 1917 in progetti comunitari in oltre 208 paesi e aree geografiche. A sponsorizzare l’iniziativa, due aziende del trevigiano: Nonno Nanni, leader nel settore caseario dei formaggi freschi, e Forno D’Asolo, specializzata in prodotti da forno dolci e salati. L’evento è dedicato agli studenti (600 circa) delle classi quarte e quinte superiori (31) degli Istituti superiori di Montebelluna: l’IIS Einaudi-Scarpa, il Liceo Levi, il Liceo Veronese, l’IPSSAR Maffioli e l’ISISS Sartor. Tenacia, forza morale e determinazione saranno i valori trasmessi grazie alla testimonianza dell’ospite d’eccezione: il diciannovenne Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano, originario di Quinto di Treviso, rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato colpito da un proiettile alla schiena lo scorso febbraio a Roma. La giornata si aprirà con l’introduzione di Armando Serena, presidente del Lions Club di Montebelluna, seguito dal saluto dei presidi degli istituti scolastici coinvolti. A condurre l’incontro sarà Mauro Foltran, fondatore, Ceo e direttore di Human Capital Service Formazione. Ad arricchire l’evento, filmati, musica e giochi formativi che avranno come scopo quello di sensibilizzare i giovani spettatori a identificare i propri obiettivi personali, assumendosene la responsabilità autonoma o all'interno di una squadra per riuscire a essere soddisfatti di sé stessi in tutte le sfide della vita. Momento clou dell’evento sarà la testimonianza di Manuel Bortuzzo che racconterà la sua storia di rinascita e porterà il suo esempio di determinazione per raggiungere il suo prossimo obiettivo: quello di ritornare a camminare.