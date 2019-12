Manuel Bortuzzo riprende la patente: i colleghi del padre gli regalano l'auto

Nel febbraio scorso, mentre stava passeggiando nella periferia Roma con la fidanzata, per uno "scambio di persona", era stato colpito alla schiena da un proiettile che gli aveva provocato una gravissima lesione midollare. Da quel giorno la vita di Manuel Bortuzzo, ventenne nato a Trieste ma cresciuto a Treviso, è stata stravolta.

Costretto in sedia a rotelle, non si è mai perso d'animo ed oggi, a meno di un anno dall'incidente, l'ennesima prova di "normalità". Il giovane ha infatti ripreso la patente ed è tornato a guidare. Nei giorni scorsi, i dipendenti della concessionaria De Motors di Vicenza dove lavora papà Franco, hanno voluto fare un regalo speciale al giovane: una nuova auto accessoriata per la guida dedicata a persone con disabilità. Tornerà utile a Manuel per spostarsi in giro per l'Italia e raggiungere la piscina di Roma dove ha ripreso da alcuni mesi ad allenarsi per poter riprendere una vita che somigli il più possibile alla normalità.