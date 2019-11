Mogliano Rugby in lutto: giovedì l'addio a Manuel Menegazzi

Il Mogliano Rugby ha voluto ricordare con un toccante messaggio la scomparsa improvvisa di Manuel Menegazzi, l'ex rugbista trevigiano venuto a mancare a soli 48 anni. «Con grande tristezza accogliamo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Manuel Menegazzi, giocatore che ha militato con la nostra prima squadra nei primi anni ’90.

Classe 1971, Manuel era cresciuto rugbysticamente nelle giovanili del Benetton, per poi proseguire l’esperienza con il Mogliano, giocando estremo e ala. Di lui ricordiamo la grande passione e soprattutto la serietà con cui affrontava ogni allenamento e partita, e la grande umanità e semplicità in tutti i rapporti personali. Lo ricordiamo sorridente e sempre disponibile a condividere gli impegni dentro e fuori dal campo; ci uniamo al dolore dei famigliari, degli amici e di tutti quelli che hanno avuto modo di apprezzarne le doti umane e sportive». Per quanti volessero partecipare alla funzione e dare l'ultimo saluto a Manuel, il funerale è previsto per domani, giovedì 7 novembre, alle ore 15:00, presso la chiesa di San Antonio a Treviso.