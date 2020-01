Marcelo, il ciclista che gira il Mondo con il suo gatto è arrivato a Treviso

Fornello da campo, tenda, pannelli solari per ricaricare il cellulare e un trasportino per il suo fedelissimo destriero, il gatto Osiris. Marcelo Rodriguez, 28 anni, viaggiatore madrileno che, da 4 anni, ha lasciato il lavoro, venduto la casa e l’auto per girare l’Europa in bicicletta con il suo amico a 4 zampe.

Presto scriverà un libro su questa fantastica esperienza, partita dal Cammino di Santiago. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, lo ha accolto in città nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio e sono stati in molti i passanti incuriositi dall'arrivo del ciclista spagnolo in compagnia del suo simpatico compagno di viaggio. Per diversi minuti Marcelo si è fermato in compagnia dei trevigiani per fare foto e autografi. Sui social è molto seguito, basti pensare che ilsuo profilo Instagram (gato_nomada) vanta oltre cinquemila follower. Per sostenersi un po' nelle spese Marcelo stampa le foto che scatta e le vende per strada a chi è interessato. L'immagine più richiesta? Osiris a fianco della Torre di Pisa ma, dopo il suo passaggio nella Marca, anche qualche scatto con le bellezze di Treviso potrebbe diventare presto molto richiesto dai suoi fan.