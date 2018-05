La pioggia non ferma la marcia contro i pesticidi: in centinaia sulle strade di Follina

FOLLINA La determinazione di chi manifesta da tempo contro l'uso di pesticidi in agricoltura si è ben vista nella giornata di domenica 13 maggio grazie alle pessime condizioni meteo che non hanno fermato le centinaia di manifestanti scese in strada a Follina.

Partita pochi minuti dopo le 10 dalla rotonda di Cison di Valmarino, la marcia ha raggiunto uno dei suoi momenti più significativi nel passaggio davanti all'abbazia di Follina per poi concludersi pochi metri più in là, nelle vicinanze del parco della chiesa. Una domenica rovinata solo da una pioggia battente che ha però reso ancora più evidente il lungo serpentone di manifestanti in cammino sotto centinaia di ombrelli colorati. Tra loro anche numerose personalità del mondo politico e istituzionale tra cui il presidente dell'Isde Treviso, Francesco Cavasin e il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Insieme a Follina, anche a Bolzano e a San Pietro Valpolicella, nel Veronese, i manifestanti sono scesi in strada per protestare contro l'abuso dei pesticidi. Tra loro tante mamme desiderose di esprimere il loro dissenso nei confronti di trattamenti nocivi alla salute dei loro figli proprio nel giorno della festa a loro a dedicata.