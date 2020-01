Esce per una passeggiata e scompare: manca da casa da due giorni

Marco Dal Ben, 38 anni di Oderzo, è scomparso da casa domenica 5 gennaio. Nel pomeriggio l'uomo è uscito di casa dei genitori con cui vive dicendo che sarebbe andato a fare un giro in centro ma da allora si è persa ogni sua traccia.

Anche il cellulare che ha con sé risulta spento. Lunedì 6 gennaio una persona spaesata era stata vista camminare per i campi di Ramera. Segnalato ai carabinieri, purtroppo non si trattava di Marco Dal Ben. L'appello disperato è stato condiviso sui social dal fratello Franco. Per la famiglia sono ore di grandissima apprensione. Chi pensa di averlo visto è pregato di contattare il Comando dei carabinieri di Oderzo che si stanno occupando del caso (0422 712111)