Spresiano fu gaelotta: il sindaco Marco Della Pietra è già pronto a convolare a nozze

SPRESIANO Ancora qualche mese e a Spresiano si festeggerà un nuovo matrimonio. Questa volta però il sindaco Marco Della Pietra sarà "dall'altro lato dell'altare": non sarà difatti lui ad officiare il matrimonio, ma piuttosto sarà lui il protagonista diretto della cerimonia. Negli ultimi giorni il primo cittadino di Spresiano ha infatti chiesto la mano alla bella Alessandra, nel tentativo di convolare a nozze già entro il mese di settembre. La proposta ufficiale è avvenuta quasi per caso in casa, ma dopo è stata ribadita persino su Facebook, così da mettere alle strette la ragazza che però non ha ceduto, facendo attendere la sua risposta che probabilmente arriverà nelle prossime ore proprio sul noto social network. E poi sarà festa per tutti!