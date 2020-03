Malattia incurabile, odontotecnico perde la vita a 36 anni

Fino all'ultimo giorno ha lottato con grande coraggio e dignità contro un tumore che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Marco Pasquali ha perso la vita a soli 36 anni lasciando un vuoto enorme nelle tante persone che lo avevano conosciuto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Pasquali era originario della frazione di Campomolino, a Gaiarine. Dopo aver studiato all'Ipsia Giorgi di Treviso aveva lavorato per alcune ditte della provincia fino a diventare odontotecnico della Dentalprotesi srl, azienda con sedi a Conegliano e Oderzo. Grande appassionato di musica, suonava spesso la chitarra prima che la malattia iniziasse a prendere il sopravvento. Un male contro cui Pasquali lottava da tempo. Inizialmente era stato ricoverato all'ospedale Borgo Roma di Verona mentre negli ultimi tempi era seguito dal personale dell'hospice Casa Antica Fonte. E' qui che nei giorni scorsi ha perso la vita. Molto attivo sui social, nelle ultime settimane aveva dedicato alla compagna Silvia il suo ringraziamento più sentito nel giorno della Festa della donna. L'ultimo suo post risale invece al 13 marzo con poche parole cariche di significato: "I'm flying" (Sto volando). Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa sui social decine di persone hanno voluto ricordarlo con un saluto e un messaggio di vicinanza e ricordo. Una persona solare, disponibile e piena di vita portata via troppo presto dalla malattia. Mancherai a tutti è il commosso saluto dei suoi amici sui social.