Fiocco blu in casa dell'ex sindaco Marica Fantuz: Meduna da il benvenuto ad Antonio

"Il 21 maggio, dopo la mezzanotte, tutti gli alberi della terra emettono leggere vibrazioni. In pratica prendono a cantare. Stradivari lo sapeva e tagliava gli abeti di risonanza quella notte. Ecco perché la voce dei suoi violini è inimitabile. Perché in una notte di maggio gli alberi cantano. E si possono sentire". Con queste parole tratte dal libro "I fantasmi di pietra" dello scrittore Mauro Corona, l'ex sindaco leghista di Meduna di Livenza, Marica Fantuz, attraverso un toccante post su Facebook ha reso noto al pubblico di essere diventata mamma del piccolo Antonio, nato alle 7.40 di giovedì. Una notizia che ha subito raccolto centinaia di messaggi d'affetto per mamma e papà: «La tua musica più bella l'hai sentita sicuramente stamattina. Quelle note non le dimenticherai mai. Il tuo, il vostro frutto. Questo è uno dei tanti traguardi che hai raggiunto, il più grande. Un abbraccio alla vostra nuova vita» scrive ad esempio Marta; così invece l'assessore regionale Elisa De Berti: «Congratulazioni a mamma e papà e un abbraccio immenso al piccolo». E ancora Nancy: «Vedrete quante vibrazioni vivrete da oggi a venire...non finiranno più perché non avrete più altro che lui nella vostra anima. Congratulazioni»; mentre Martin De Valter, consigliere comunale a Portobuffolé, scrive: «Evviva, congratulazioni a mamma e papà e benvenuto Antonio». Insomma, tanto affetto da tutta la Marca per un attesissimo fiocco blu.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.