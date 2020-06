Malattia incurabile, impiegata del Comune muore a 44 anni

Un'altra giovane mamma è stata sconfitta dalla malattia in provincia di Treviso. Lunedì 29 giugno, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, Marilisa Fuser è mancata all'affetto dei suoi cari all'età di soli 44 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Marilisa lottava da tempo contro un grave tumore che non le ha lasciato alcuna via di scampo. Fino all'ultima è stata assistita dal marito Massimiliano Sartori e dalle figlie Ginevra e Giorgia. Originaria di Arcade, in molti la conoscevano per il suo lavoro all'Ufficio tributi del Comune di Treviso anche se, negli ultimi anni, la malattia l'aveva tenuta lontana dal lavoro. Insieme al marito Massimiliano, ex referente provinciale del Movimento 5 stelle, aveva militato in politica, facendosi conoscere in molti Comuni della Marca tra cui Spresiano e Villorba. Mamma premurosa e solare, in un ultimo grande gesto di generosità ha deciso di donare le cornee. I suoi funerali saranno celebrati giovedì 2 luglio, alle ore 9.30, all'aperto nello spazio sportivo dell'oratorio della chiesa parrocchiale di Arcade. Una cerimonia che i familiari vorrebbero fosse celebrata con uno spirito quasi di festa per ricordare nel migliore dei modi il sorriso e la gioia di vivere tipiche di Marilisa, ennesima mamma trevigiana vinta troppo presto dalla malattia.