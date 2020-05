Male incurabile, artigiano ed ex carpentiere perde la vita a 50 anni

Domenica 17 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari Mario Agostino, ex carpentiere e noto artigiano della frazione di Soligo. Aveva solo 50 anni e da tempo lottava contro un tumore che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Ad annunciarlo con dolore sono stati l'amata compagna Monica, i fratelli e le sorelle di Mario. Stimato per il suo lavoro di artigiano, non appena la notizia della sua scomparsa improvvisa ha iniziato a diffondersi in paese sono stati decine i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati alla famiglia. I funerali avranno luogo domani, martedì 19 maggio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Soligo. In Chiesa potranno accedere al massimo novanta persone.